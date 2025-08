Concert au Jardin Au jardin Saint-Honoré-les-Bains

Au jardin 16 rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Début : 2025-08-30 18:00:00

fin : 2025-08-30 20:00:00

2025-08-30

Concert au Jardin à 18h, au 16 rue Henri Renaud.

Avec Sébastien Ledoux et Gérard Godon du duo « Vents contraires », pour de la musique folk et jazz (accordéon et saxophone).

Tarif 10€. Places limitées, sur réservation au 06 83 44 98 31.

Avec le soutien de la CCBLM. .

Au jardin 16 rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31

