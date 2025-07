Concert au kiosque à musique Gourdon

L’union Musicale Gourdonnaise et l’École de musique vous invitent au dernier concert de la saison organisé au kiosque à musique de Gourdon.

L’UMG, dirigée par Emmanuel Van Cappel depuis septembre 2024, se produit à l’occasion de nombreux concerts à travers le pays Bourian.

Elle réunit et fédère musiciens confirmés, amateurs et professionnels, travaille en étroite collaboration avec l’Ecole de musique de Gourdon et a pour seule ambition de devenir un maillon essentiel de la diffusion et la promotion de l’orchestre d’harmonie en milieu rural.

Pendant cette heure musicale, proposée par cet orchestre amateur, venez découvrir un programme éclectique allant de la musique classique de Bach, Grieg ou Respighi jusqu’à nos jours, en passant par le jazz, le funky, le pop et d’autres surprises encore. .

English :

The Union Musicale Gourdonnaise and the École de Musique invite you to the last concert of the season at the Gourdon bandstand.

The UMG, directed by Emmanuel Van Cappel since September 2024, performs in numerous concerts throughout the Bourian region.

It brings together established musicians, amateurs and professionals, works in close collaboration with the Gourdon music school and has the sole ambition of becoming an essential link in the dissemination and promotion of the wind band in rural areas.

German :

Die Union Musicale Gourdonnaise und die Musikschule laden Sie zum letzten Konzert der Saison ein, das im Musikpavillon von Gourdon veranstaltet wird.

Die UMG, die seit September 2024 von Emmanuel Van Cappel geleitet wird, tritt bei zahlreichen Konzerten im ganzen Land Bourian auf.

Sie vereint und vereint erfahrene Musiker, Amateure und Profis, arbeitet eng mit der Musikschule von Gourdon zusammen und hat den Ehrgeiz, ein wichtiges Bindeglied für die Verbreitung und Förderung des Blasorchesters im ländlichen Raum zu werden.

Italiano :

L’Union Musicale Gourdonnaise e la Scuola di Musica vi invitano all’ultimo concerto della stagione sul palco della banda di Gourdon.

L’UMG, diretta da Emmanuel Van Cappel dal settembre 2024, si esibisce in numerosi concerti in tutta la regione di Bourian.

Riunisce musicisti affermati, dilettanti e professionisti, lavora a stretto contatto con la scuola di musica di Gourdon e ha l’unica ambizione di diventare un anello essenziale per la diffusione e la promozione della banda di fiati nelle zone rurali.

Espanol :

La Unión Musical Gourdonnaise y la Escuela de Música le invitan al último concierto de la temporada en el quiosco de música de Gourdon.

La UMG, dirigida por Emmanuel Van Cappel desde septiembre de 2024, actúa en numerosos conciertos por toda la región de Bourian.

Reúne a músicos consagrados, aficionados y profesionales, trabaja en estrecha colaboración con la escuela de música de Gourdon y tiene la única ambición de convertirse en un eslabón esencial en la difusión y promoción de la banda de viento en el medio rural.

