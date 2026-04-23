Concert au kiosque Chants basques avec Kanta Donibane Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz
Concert au kiosque Chants basques avec Kanta Donibane Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz jeudi 6 août 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Concert au kiosque Chants basques avec Kanta Donibane
Place Louis XIV Kiosque Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 20:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Kanta Donibane, ce sont des amoureux du chant Basque et qui ont une volonté farouche de relancer le chant dans la rue.
Leur seule et unique ambition est de partager de bons moments autour du chant. Il s’agit d’une atelier créé en octobre 2006 par Caroline et Ramuntxo. .
Place Louis XIV Kiosque Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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L’événement Concert au kiosque Chants basques avec Kanta Donibane Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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