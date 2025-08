Concert au kiosque Harmonie Baltus le Lorrain rue du 5 décembre Freyming-Merlebach

Concert au kiosque Harmonie Baltus le Lorrain rue du 5 décembre Freyming-Merlebach vendredi 8 août 2025.

Concert au kiosque Harmonie Baltus le Lorrain

rue du 5 décembre place du conservatoire kiosque Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08 20:00:00

Date(s) :

2025-08-08

À l’occasion du marché nocturne, l’Harmonie Baltus le Lorrain vous invite à un concert au kiosque. Ce concert promet une belle diversité de styles musicaux allant de la variété au jazz, en passant par le folklore et la pop. Entrée libre.Tout public

0 .

rue du 5 décembre place du conservatoire kiosque Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est Rolklein4@aol.com

English :

To celebrate the night market, the Harmonie Baltus le Lorrain invites you to a concert on the bandstand. The concert promises a wide variety of musical styles, from variety to jazz, folklore and pop. Free admission.

German :

Anlässlich des Nachtmarktes lädt die Harmonie Baltus le Lorrain zu einem Konzert im Kiosk ein. Das Konzert verspricht eine schöne Vielfalt an Musikstilen, die von Varieté über Folklore und Pop bis hin zu Jazz reichen. Eintritt frei.

Italiano :

In concomitanza con il mercato notturno, l’Harmonie Baltus le Lorrain vi invita a un concerto sul palco della banda. Il concerto promette una vasta gamma di stili musicali, dal varietà al jazz, dal folk al pop. Ingresso libero.

Espanol :

Coincidiendo con el mercado nocturno, la Harmonie Baltus le Lorrain le invita a un concierto en el quiosco de música. El concierto promete una amplia gama de estilos musicales, desde variedades y jazz hasta folk y pop. Entrada gratuita.

L’événement Concert au kiosque Harmonie Baltus le Lorrain Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2025-07-31 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH