Concert au kiosque – Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Concert au kiosque –

Place Louis XIV Kiosque Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:30:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Animation musicale au kiosque .

Place Louis XIV Kiosque Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Concert au kiosque –

L’événement Concert au kiosque – Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque