Concert au Lieu-Dit Saint-Affrique

Concert au Lieu-Dit

5 Rue de L'Industrie Saint-Affrique Aveyron

Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Quand l’Italie rencontre la France entre Dakar et Faro, le PUTAN CLUB électrise vos sens groove, distorsions et féminisme en transe explosive.

Un duo d’Italie et de France, basé entre Dakar et Faro. Voix, guitares, basse & ordinateur. Le PUTAN CLUB décline féminisme, électricité, electronics & sauvagerie. Groove, tension, frictions et distorsions. Explosions sonores et géopolitiques.

Transe, danse et défi. .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

English :

When Italy meets France between Dakar and Faro, PUTAN CLUB electrifies your senses: groove, distortion and feminism in explosive trance.

