Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato Villeneuve-de-Duras
dimanche 8 novembre 2026 · Villeneuve-de-Duras
Informations pratiques
Villeneuve-de-Duras
Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato
Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato
Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato .
Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 50 20
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English : Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato
Concert at Lulu’s Wine Barn as part of Staccato’s Abracada Festival
L’événement Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato Villeneuve-de-Duras a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Duras – CDT47
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