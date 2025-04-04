Informations pratiques

Villeneuve-de-Duras

Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato

Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato

Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato .

Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 50 20

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English : Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato

Concert at Lulu’s Wine Barn as part of Staccato’s Abracada Festival

L’événement Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato Villeneuve-de-Duras a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Duras – CDT47