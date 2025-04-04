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Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato Villeneuve-de-Duras

dimanche 8 novembre 2026 · Villeneuve-de-Duras

Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato Villeneuve-de-Duras

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Ville
47120 Villeneuve-de-Duras
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Villeneuve-de-Duras

Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato

Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato
Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato   .

Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 50 20 

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English : Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato

Concert at Lulu’s Wine Barn as part of Staccato’s Abracada Festival

L’événement Concert au Lulu’s Wine Barn dans le cadre du festival Abracada de Staccato Villeneuve-de-Duras a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Duras – CDT47

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