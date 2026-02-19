Concert au Luxembourg : Vivaldi, Bach, Mozart, Tchaïkovski, Rachmaninov, Schubert, Saint-Saëns, De Falla Eglise du Sacré-Coeur Walferdange Jeudi 26 mars, 20h00

Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans la sublime Église du Sacré-Cœur pour vivre un concert de musique classique exceptionnel. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.

**Programme**

* W.A. Mozart : Requiem (Lacrimosa & Dies Irae)

* J.S. Bach : Suite pour flûte en Si mineur (Bourrée, Polonaise, Menuet, Badinerie)

* P.I. Tchaïkovski : Valse de la belle au bois dormant

* M.De Falla/F.Kreisler : La vida breve : Danse espagnole

* S. Rachmaninov : Vocalise n°14

* C. Saint-Saëns : Danse macabre

* E. Elgar : Variations Enigma “Nimrod”

* C. P. E. Bach : Concerto pour flûte en Ré mineur

* F. Schubert : Ave Maria

* A. Vivaldi : Les 4 saisons : “l’été”

**Ensemble Musicâme France**

Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Christophe Quatremer, 2nd violon Claire Dassesse ; Alto Mariam Rüetschi ; Violoncelle Aurore Dassesse

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Début : 2026-03-26T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T21:15:00.000+01:00

https://musicamefrance.com/concert/concert-luxembourg-vivaldi-bach-mozart/

Eglise du Sacré-Coeur 5 rue dicks 1417 Luxembourg Bereldange Walferdange 7221 Canton Luxembourg



