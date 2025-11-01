Concert au Manoir de Kerboutier Pontivy
Concert au Manoir de Kerboutier
Manoir de Kerboutier Pontivy Morbihan
Début : 2025-11-01 17:00:00
fin : 2025-11-01 18:15:00
2025-11-01
Récital de chant, air de cours et chansons anglaise du 17e siècle.
Étienne BAZOLA, Baryton. Mathilde VIALLE, viole de gambe.
La chanson la plus charmante est la chanson des amours Victor Hugo .
Manoir de Kerboutier Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35
