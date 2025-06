Concert au Maraîcher Aged In Barrels – Collonges-la-Rouge 14 juin 2025 19:15

Corrèze

Concert au Maraîcher Aged In Barrels La Bassière Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 19:15:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

Date(s) :

2025-06-14

IRISH MUSIC !! ILS SONT DE RETOUR !!

Le Maraîcher organise un repas concert le samedi 14 juin , sur les terrasses si le temps le permet, dans sa grande salle sinon. Pensez à réserver !

Aged In Barrels, c’est la rencontre improbable de trois musiciens venant d’horizons différents réunis par une passion: la musique Irlandaise. L’ambiance unique des pubs, l’énergie de la musique, la sincérité des chansons, c’est tout cela que le groupe souhaite partager. A l’image d’une musique toujours chère au coeur des Irlandais, ce sont aussi des valeurs humaines de proximité, de joie et d’insouciance qui font l’essence du groupe. La virtuosité du violon, le timbre chaleureux de la flûte et l’énergie de la guitare vous feront voyager jusqu’à Temple Bar ! .

La Bassière

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 99 50 80

English : Concert au Maraîcher Aged In Barrels

German : Concert au Maraîcher Aged In Barrels

Italiano :

Espanol : Concert au Maraîcher Aged In Barrels

L’événement Concert au Maraîcher Aged In Barrels Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2025-06-11 par Corrèze Tourisme