Concert au marché Place de la poste Le Monastier-sur-Gazeille

Concert au marché

Place de la poste Marché du village Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : Mardi 2025-07-29 11:00:00

fin : 2025-07-29 12:00:00

2025-07-29

[Cours toujours … sur le GR 40

Duo acoustique de Clermontois, Aline & Emmanuel, qui vont silloner le GR40 Tour des volcans du Velay, tout en musique, accompagnés d’une ânesse nommée Alida.

Place de la poste Marché du village Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 37 76

English :

[Cours toujours … sur le GR 40

Acoustic duo from Clermont-Ferrand, Aline & Emmanuel, will be criss-crossing the GR40 Tour des volcans du Velay, accompanied by a donkey named Alida.

German :

[Lauf immer … auf dem GR 40

Akustisches Duo aus Clermontois, Aline & Emmanuel, die den GR40 Tour des volcans du Velay ganz musikalisch durchqueren und dabei von einer Eselin namens Alida begleitet werden.

Italiano :

[Cours toujours… sul GR 40

Il duo acustico di Clermont-Ferrand, Aline & Emmanuel, percorrerà il GR40 Tour dei vulcani del Velay, accompagnati da un asino di nome Alida.

Espanol :

[Cours toujours … en el GR 40

Un dúo acústico de Clermont-Ferrand, Aline & Emmanuel, recorrerá el GR40 Vuelta a los volcanes del Velay, acompañados por una burra llamada Alida.

