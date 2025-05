Concert au Marimba – église Notre-Dame du Bon Port Villeneuve-en-Retz, 10 mai 2025 16:00, Villeneuve-en-Retz.

Loire-Atlantique

Concert au Marimba église Notre-Dame du Bon Port Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 16:00:00

fin : 2025-05-10 16:00:00

Date(s) :

2025-05-10

Venez découvrir le Marimba, instrument de musique original qui sera présenté lors d’u concert à l’église de Bourgneuf à Villeneuve-en-Retz

Au programme

interprétation de suites de Jean-Sébastien Bach au Marimba instrument à clavier en bois très peu connu en France

Pratique

tout public

libre de participation

église Notre-Dame du Bon Port Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 63 81 62 de.guernimgs@gmail.com

English :

Come and discover the Marimba, an original musical instrument which will be presented during a concert at the Bourgneuf church in Villeneuve-en-Retz

German :

Entdecken Sie die Marimba, ein originelles Musikinstrument, das bei einem Konzert in der Kirche von Bourgneuf in Villeneuve-en-Retz vorgestellt wird

Italiano :

Venite a scoprire la Marimba, uno strumento musicale originale che sarà presentato in concerto nella chiesa di Bourgneuf a Villeneuve-en-Retz

Espanol :

Venga a descubrir la marimba, un original instrumento musical que se presentará en concierto en la iglesia de Bourgneuf de Villeneuve-en-Retz

