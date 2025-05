Concert au Mas Razal – Nant, 18 mai 2025 07:00, Nant.

Assemblée générale festive suivi d’un cocktail et d’un concert de musique avec le duo Acasà.

16h Assemblée Générale qui retracera l’année passée, regardera dans nos caisses, présentera les intrépides du Ô Conseil, lèvera le regard vers l’avenir proche et partagera nos rêves. C’est aussi une invitation pour vous de nous déclarer votre flamme, de nous rejoindre.

17h30 Cocktail du Mas & Zakouski

18h15 Concert de musique balkane par le duo « Acasà » La Roumanie, la Bulgarie et la Grèce, anciens pays de l’empire byzantin puis ottoman en ont gardé les riches couleurs modales, le goût de l’improvisation, la sensualité sonore, la complexité rythmique, et la virtuosité, propres aux musiciens professionnels de ces contrées, généralement d’origine tzigane.

Patrice Gabet (violon, violon ténor, voix) et Christiane Ildevert (contrebasse, voix) ont depuis de longues années parcouru ces pays, travaillé avec des musiciens et des danseurs et enregistré 7 albums avec le groupe Aksak dont ils font partie depuis 27 ans.



20h Dîner par vous on mangera vos meilleures salades, vos cakes et vos farçous ! .

Cie Retour d’Ulysse

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83 masrazaldularzac@gmail.com

English :

Festive AGM followed by cocktails and a musical concert by the Acasà duo.

German :

Festliche Generalversammlung, gefolgt von einem Cocktail und einem Musikkonzert mit dem Duo Acasà.

Italiano :

Assemblea generale festosa seguita da un cocktail e da un concerto musicale del duo Acasà.

Espanol :

Asamblea General festiva seguida de un cóctel y un concierto musical del dúo Acasà.

