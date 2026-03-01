Concert au moloco Isha & Limsa d’Aulnay + Sti Le Moloco Audincourt

Concert au moloco Isha & Limsa d’Aulnay + Sti

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Concert présenté par le Moloco Isha, Limsa d’Aulnay & Sti

Rappeurs de longue date, Isha et Limsa d’Aulnay ont chacun mené de belles carrières solo. Leur première collaboration a eu lieu sur Starling Block (2020, sur Logique Part.2 de Limsa), et elle a marqué le début d’une complicité artistique forte.

Nés la même année, ils partagent influences, visions musicales et envies créatives. Cette amitié a donné naissance à une mixtape commune, rapidement devenue l’album Bitume Caviar, sorti le 1er décembre 2023. Composé de 13 titres, le projet mêle leurs talents pour les formules percutantes et les mélodies, explorant le quotidien de trentenaires entre blues de voyou repenti et réflexions sur la vie.

Après une première tournée sold out, Isha et Limsa d’Aulnay reviennent sur scène dès la rentrée 2025 avec un show nouveau et intense. .

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 30 78 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au moloco Isha & Limsa d’Aulnay + Sti

L’événement Concert au moloco Isha & Limsa d’Aulnay + Sti Audincourt a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD