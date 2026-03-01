Concert au Moloco Jeune Lion + 63OG Le Moloco Audincourt

Concert au Moloco Jeune Lion + 63OG

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt

2026-03-28 19:00:00

2026-03-28

Le Moloco vous présente le concert de Jeune Lion.

Originaire de Côte d’Ivoire, Jeune Lion s’impose aujourd’hui comme l’un des porte-voix de la nouvelle vague africaine. Avec une signature artistique singulière, il mêle esthétique spirituelle, énergie urbaine et ambitions lumineuses. Son univers hybride navigue entre afro-urban, trap mystique et chants habités, porté par une imagerie visuelle forte.

Avec plus de 180 000 auditeurs mensuels, l’artiste s’affirme comme l’une des figures montantes de la scène rap ivoirienne. Après une tournée remarquée en 2024 marquée notamment par deux dates parisiennes complètes à La Place il prépare la sortie de son nouveau projet Babylone Brûle.

En 2026, il part à la rencontre du public avec le Babylone Brûle Tour, une tournée qui promet une expérience scénique intense.

À ses côtés, 63OG, rappeur d’origine camerounaise et membre du collectif 63 WÅ, développe un style marqué par les influences du rap américain. Inspiré par des artistes comme Chief Keef, Playboi Carti ou Young Nudy, il façonne une identité musicale puissante.

Ancien passionné de basket-ball, il part étudier aux États-Unis pendant son lycée avant de se consacrer pleinement à la musique. Son style, porté par le DMV flow, alterne avec aisance entre français et anglais.

Après une année 2024 marquée par une montée en puissance, 63OG franchit une nouvelle étape avec un concert complet à La Cigale en novembre 2025, confirmant sa place parmi les artistes à suivre de la scène rap actuelle. .

