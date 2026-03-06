Concert au Moloco Lofofora + Black Bomb A + Headcharger Le Moloco Audincourt

Concert au Moloco Lofofora + Black Bomb A + Headcharger

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt Doubs

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Concert présenté par Le Moloco

LOFOFORA

Icône du metal alternatif français, Lofofora revient sur scène avec son dernier album Cœur de cible. Depuis plus de 30 ans, le groupe parisien mélange hardcore, punk et groove metal, porté par des textes acérés, engagés et toujours actuels.

BLACK BOMB A

Avec huit albums, un EP et deux DVD live, Black Bomb A s’impose comme l’un des groupes les plus influents de la scène metal française. Leur énergie intense, leur attitude intransigeante et leur passion inébranlable font d’eux un pilier reconnu du genre.

HEADCHARGER

Trop métal pour le rock ? Trop rock pour le métal ? Les 5 normands de HEADCHARGER n’ont jamais cherché de limites. Depuis plus de 20 ans et 7 albums, ils explorent librement leurs inspirations et se réinventent à chaque concert, avec un style à la fois énergique et surprenant.

Une soirée métal incontournable à ne pas manquer. .

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 30 78 30

