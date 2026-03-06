Concert au Moloco Novelists + TSS + Vianova Le Moloco Audincourt

Concert au Moloco Novelists + TSS + Vianova

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt Doubs

Début : 2026-04-19 19:00:00

2026-04-19

Concert présenté par Le Moloco

Attention, soirée explosive ! Le Moloco accueille trois figures montantes de la scène metal française NOVELISTS, TSS et VIANOVA.

Entre metalcore percutant, mélodies puissantes et énergie scénique déchaînée, ce plateau offre une immersion totale dans un son à la fois lourd et moderne. Guitares incisives, voix écorchées et atmosphères intenses se mêlent pour une expérience où technique, rage et passion se rencontrent.

Une soirée metal à ne pas manquer. .

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 30 78 30

