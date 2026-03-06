Concert au Moloco Sam Sauvage + Vera Daisies Le Moloco Audincourt
Concert au Moloco Sam Sauvage + Vera Daisies
Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt Doubs
Concert de Sam Sauvage & Vera Daisies présenté par Le Moloco
Sam Sauvage
Avec sa voix grave et magnétique, son charisme immédiat et sa gestuelle dégingandée façon Talking Heads, Sam Sauvage impose un univers singulier et attachant. À seulement vingt-cinq ans, il séduit par son énergie instinctive et ses performances scéniques remarquées, de la série de Pop-Up parisiens à La Maroquinerie. Son morceau Les gens qui dansent (j’adore) a rapidement fait de lui un phénomène attendu et célébré par le public.
Vera Daisies
Ex-membre du duo Ottis Cœur, Vera Daisies se lance en solo avec un projet indie rock incandescent, mêlant grunge, pop et shoegaze. Après avoir ouvert pour The Libertines, Tess Parks ou Sorry, elle dévoile ses deux premiers singles, Chess Game et Can’t Blame You, révélant un univers où énergie brute et écriture mélodique se répondent, transformant les désillusions amoureuses en cris d’émancipation. .
Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 30 78 30
