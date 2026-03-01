Concert au Moloco St Patrick The Celtic Social Club + Luneris Le Moloco Audincourt

Concert au Moloco St Patrick The Celtic Social Club + Luneris

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt Doubs

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Concert présenté par Le Moloco

Cette année, pour la St Patrick, Le Moloco met les bouchées doubles avec deux soirées 100% celtiques à Audincourt !

The Celtic Social Club réunit sept musiciens franco-irlandais et propose une pop celtique moderne, nourrie de rock, punk et indie-folk, dans la lignée de The Clash, The Pogues ou Fontaines D.C.

Luneris, duo de sœurs multi-instrumentistes, fusionne électro futuriste et traditions celtiques et nordiques. Leur live immersif mêle harpe électrique, violon et instruments traditionnels à une production électronique percutante.

Deux soirées pour plonger dans des sonorités celtiques innovantes et vibrantes. .

