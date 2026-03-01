Concert au Moloco Sweet & Ninja Tune Guts + Mr Scruff Le Moloco Audincourt

Concert au Moloco Sweet & Ninja Tune Guts + Mr Scruff

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 22:00:00

fin : 2026-03-28 04:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Concert présenté par Le Moloco

Guts a toujours préféré l’ombre à la lumière. Producteur pour lui ou pour les autres, avec machines ou instruments, sa priorité reste toujours la musique. Mais il a une autre passion : celle de digger compulsif, explorant chaque jour plus profondément les caisses de disques poussiéreuses pour en révéler les trésors cachés.

Mr. Scruff, basé à Manchester, est producteur, caricaturiste et DJ multi-genres. Depuis 1984, il mixe avec enthousiasme et propose des sets allant de la soul, funk, reggae, afro, jazz et latin au hip-hop, électro, house, new wave ou techno, parfois en B2B avec d’autres DJs curieux et inventifs.

Une soirée éclectique et immersive à ne pas manquer au Moloco. .

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 30 78 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au Moloco Sweet & Ninja Tune Guts + Mr Scruff

L’événement Concert au Moloco Sweet & Ninja Tune Guts + Mr Scruff Audincourt a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD