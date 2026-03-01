Concert au Moloco Sweet & Ninja Tune Guts + Mr Scruff Le Moloco Audincourt
Concert au Moloco Sweet & Ninja Tune Guts + Mr Scruff
Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt Doubs
Début : 2026-03-28 22:00:00
fin : 2026-03-28 04:00:00
2026-03-28
Concert présenté par Le Moloco
Guts a toujours préféré l’ombre à la lumière. Producteur pour lui ou pour les autres, avec machines ou instruments, sa priorité reste toujours la musique. Mais il a une autre passion : celle de digger compulsif, explorant chaque jour plus profondément les caisses de disques poussiéreuses pour en révéler les trésors cachés.
Mr. Scruff, basé à Manchester, est producteur, caricaturiste et DJ multi-genres. Depuis 1984, il mixe avec enthousiasme et propose des sets allant de la soul, funk, reggae, afro, jazz et latin au hip-hop, électro, house, new wave ou techno, parfois en B2B avec d’autres DJs curieux et inventifs.
Une soirée éclectique et immersive à ne pas manquer au Moloco. .
Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 30 78 30
