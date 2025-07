Concert au Mouillage Bar-tabac Le Mouillage Saint-Vaast-la-Hougue

Concert au Mouillage Bar-tabac Le Mouillage Saint-Vaast-la-Hougue dimanche 13 juillet 2025.

Concert au Mouillage

Bar-tabac Le Mouillage 13 place de la République Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-07-13 16:00:00

fin : 2025-07-13 19:00:00

2025-07-13

Les concerts de l’été au bar tabac le Mouillage de Saint-Vaast-la-Hougue :

Dimanche 13 juillet à 16h TANAGILA

Dimanche 27 juillet à 16h CHANNEL SHARKS

Jeudi 14 août à 20h TANAGILA

Dimanche 24 août à 16h 221 BAKER STREET

Bar-tabac Le Mouillage 13 place de la République Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 54 78 42

English : Concert au Mouillage

Summer concerts at the bar tabac le Mouillage in Saint-Vaast-la-Hougue :

Sunday July 13 at 4pm: TANAGILA

Sunday, July 27, 4pm: CHANNEL SHARKS

Thursday, August 14, 8pm: TANAGILA

Sunday, August 24, 4pm: 221 BAKER STREET

German :

Sommerkonzerte in der Tabakbar Le Mouillage in Saint-Vaast-la-Hougue :

Sonntag, 13. Juli um 16 Uhr: TANAGILA

Sonntag, 27. Juli um 16 Uhr: CHANNEL SHARKS

Donnerstag, 14. August um 20 Uhr: TANAGILA

Sonntag, 24. August um 16 Uhr: 221 BAKER STREET

Italiano :

Concerti estivi al bar tabac le Mouillage di Saint-Vaast-la-Hougue :

Domenica 13 luglio alle 16.00: TANAGILA

Domenica 27 luglio alle 16.00: CHANNEL SHARKS

Giovedì 14 agosto alle 20.00: TANAGILA

Domenica 24 agosto alle 16.00: 221 BAKER STREET

Espanol :

Conciertos de verano en el bar tabac le Mouillage de Saint-Vaast-la-Hougue :

Domingo 13 de julio a las 16:00 h: TANAGILA

Domingo 27 de julio a las 16:00 h: TIBURONES DEL CANAL

Jueves 14 de agosto a las 20:00 h: TANAGILA

Domingo 24 de agosto a las 16.00 h: 221 BAKER STREET

