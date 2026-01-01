CONCERT AU MOURTIS Boutx

CONCERT AU MOURTIS

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

Avec la Déryves, duo multi instrumentiste qui mélange guitares, accordéon, néolin (violon), harmonica, batterie, chants, et bonne humeur !

Possibilité de restauration sur place. .

LE TUC DE L’ÉTANG Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 60 93

With the Déryves, a multi-instrumentalist duo that blends guitars, accordion, neolin (violin), harmonica, drums, vocals and good humor!

