CONCERT AU MOURTIS Boutx
CONCERT AU MOURTIS Boutx vendredi 30 janvier 2026.
CONCERT AU MOURTIS
LE TUC DE L’ÉTANG Boutx Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Avec la Déryves, duo multi instrumentiste qui mélange guitares, accordéon, néolin (violon), harmonica, batterie, chants, et bonne humeur !
Possibilité de restauration sur place. .
LE TUC DE L’ÉTANG Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 60 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With the Déryves, a multi-instrumentalist duo that blends guitars, accordion, neolin (violin), harmonica, drums, vocals and good humor!
L’événement CONCERT AU MOURTIS Boutx a été mis à jour le 2026-01-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE