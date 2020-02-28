CONCERT AU MUSÉE DE LA VIE RURALE DE STEENWERCK, Musée de la vie rurale, Steenwerck
CONCERT AU MUSÉE DE LA VIE RURALE DE STEENWERCK, Musée de la vie rurale, Steenwerck samedi 28 février 2026.
CONCERT AU MUSÉE DE LA VIE RURALE DE STEENWERCK Samedi 28 février, 20h00 Musée de la vie rurale Nord
réservations conseillées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-28T20:00:00+01:00 – 2026-02-28T21:30:00+01:00
Fin : 2026-02-28T20:00:00+01:00 – 2026-02-28T21:30:00+01:00
Vous avez rendez-vous pour un voyage sonore avec David Cranf, au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck !
Tension subtile entre lumière et obscurité, David Cranf avec sa voix veloutée éclaire les sonorités électro d’aujourd’hui.
Accompagné à la batterie par Jonathan Desrumeaux, cet artisan du son, entre chanson à texte, énergie punk et culture électro, vous touchera avec son regard profondément humain vous toucheront forcément !
INFOS PRATIQUES
Samedi 28 février à 20h
Musée de la Vie Rurale de Steenwerck
Tout public || Tarif unique : 10€ la place
Réservations au 03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr
+ d’infos sur : https://www.musee-steenwerck.com/event/samedi-28-fevrier-a-20h-chanson-francaise-david-cranf/
Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:musee.steenwerck@wanadoo.fr »}, {« link »: « https://www.musee-steenwerck.com/event/samedi-28-fevrier-a-20h-chanson-francaise-david-cranf/ »}]
Vous avez rendez-vous pour un voyage sonore avec David Cranf, au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck !
david cranf // février 2026