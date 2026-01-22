CONCERT AU MUSEE HELENE GROS Musée archéologique départemental Jublains

CONCERT AU MUSEE HELENE GROS

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Avec son nouveau spectacle solo, la musicienne et chanteuse Hélène Gros s’installe au cœur des collections du musée et fait résonner les mots avec les objets archéologiques.

Accompagnée de son fidèle accordéon le Gros, elle présente au public son propre répertoire de chansons. Elle conte en toute intimité son amour pour cet instrument, la liberté et l’émancipation nées de cette rencontre.

Réservation conseillée. .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With her new solo show, musician and singer Hélène Gros takes up residence in the heart of the museum’s collections, making words resonate with archaeological objects.

L’événement CONCERT AU MUSEE HELENE GROS Jublains a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne