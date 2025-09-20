Concert au musée Musée Ardouin Mazères

Concert au musée 20 et 21 septembre Musée Ardouin Ariège

Gratuit. Sans réservation. 40 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Myrtho propose « Epos – Epopées chantées en Méditerranée »

Dans une perspective à la fois musicale et littéraire, l’Ensemble Myrtho, qui emprunte son nom au poème de Nerval, tente de relier musicalement et poétiquement l’orient et l’occident méditerranéens, tant par l’exploration et le réarrangement de thèmes traditionnels et de poèmes populaires de Méditerranée européenne, que par la remise en musique et en scansion d’une poésie parfois aussi ancienne que celle de Sapho (VIIe siècle avant J.-C.) ou des élégiaques latins (Ier siècle). Après avoir exploré le thème amoureux dans un premier programme intitulé Au gré d’Eros, l’Ensemble Myrtho propose aujourd’hui une exploration des thèmes épiques qui habitent la chanson traditionnelle en Méditerranée.

Epos, épopées chantées en Méditerranée

L’épos homérique désignait le « dire » ; épique, ce dire se chantait et se psalmodiait, en vers ; chant long et continu, l’épopée divertissait banquets et festins par la voix de l’aède qui déployait mythes et hauts faits légendaires. C’est cette antique tradition, transmise de siècle en siècle, qu’aborde ici l’Ensemble Myrtho, à travers un répertoire de chansons populaires narratives, de tradition orale et méditerranéenne (XVe-XVIIe siècles). Place aux héros et dames de l’Empire byzantin, de la Reconquista, ou du lointain Ovide.

Trois mini-concerts de 30 minutes :

→ 15h

→ 16h

→ 17h

Musée Ardouin Rue de la Castellane, 09270 Mazères Mazères 09270 Ariège Occitanie 05 61 60 24 62 http://www.ville-mazeres.fr/Musee-d-Ardouin Situé dans un bel hôtel pastelier du XVIe siècle, le musée de l’hôtel d’Ardouin propose de revisiter l’histoire de Mazères du Néolithique à nos jours. Cet hôtel est bordé par un jardin fait dans l’esprit de la Renaissance (plantes médicinales, potagères, topiaires). Une salle d’exposition présente la culture du pastel et son histoire. Des reproductions d’armes médiévales sont exposées dans le jardin. La visite se poursuit ensuite avec l’histoire de Mazères du Moyen Âge central jusqu’au XIXe siècle (avec la fondation de l’abbaye de Boulbonne, la création de la bastide de Mazères, l’évocation de Gaston Fébus, des guerres de Religion et les modifications architecturales du XIXe siècle). A 66 – Sortie Mazères. Coordonnées géographiques décimales: latitude: 43.2517- longitude: 1.67806.

Myrtho – Concerts méditerranéens entre Orient et Occident

