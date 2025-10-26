Concert au musée : « Paris-Vienne en trio » par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Musée des impressionnismes Giverny Giverny

Concert au musée : « Paris-Vienne en trio » par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Musée des impressionnismes Giverny Giverny Dimanche 26 octobre, 16h00 Billets sur place ou en ligne (tarifs majorés pour frais de gestion)

Dimanche 26 octobre à 16h, venez assister à un concert exceptionnel donné par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen dans l’auditorium du musée !

**Paris-Vienne en trio :**

Douceur et facétie sont au cœur de ce programme où les instruments se racontent des histoires…

Écoutez bien : le hautbois et le basson bavardent, se taquinent, rient aux éclats dans le creux protecteur du piano. Dans son trio espiègle, Poulenc compose une conversation musicale pleine de facéties où les instruments jouent à cache-cache et se font des clins d’œil sonores.

Avec le Trio Pathétique de Glinka, l’ambiance change… nos deux complices semblent soudain plus rêveurs, portés par une douce mélancolie. Peut-être chantent-ils une sérénade ? Le piano devient alors leur refuge chaleureux où ils viennent poser leurs mélodies.

**Programme :**

Francis Poulenc – Trio pour hautbois, basson et piano

Mikhail Glinka – Trio Pathétique pour hautbois, basson et piano

Ludwig van Beethoven – Trio « Gassenhauer » (extrait)

_Lieu : Auditorium du musée des impressionnismes Giverny_

_Durée : 1h_

_Tarifs : 12 € (tarif plein) / 8 € (tarif réduit)_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-26T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-26T17:00:00.000+01:00

https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/concert-paris-vienne-en-trio-par-l-opera-de-rouen-normandie/

Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure