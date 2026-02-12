Concert au Négral

Lugan Aveyron

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Concert au Négral, traces sonores faune, duo trad, solo post futur futur. Bar et restauration sur place. Prix libre.

Lugan 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Concert at Le Négral, traces sonores faune, duo trad, solo post futur futur. Bar and catering on site. Free admission.

L’événement Concert au Négral Lugan a été mis à jour le 2026-02-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)