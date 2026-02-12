Concert au Négral Lugan
Concert au Négral Lugan mercredi 11 mars 2026.
Concert au Négral
Lugan Aveyron
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Concert au Négral, traces sonores faune, duo trad, solo post futur futur. Bar et restauration sur place. Prix libre.
Lugan 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
English :
Concert at Le Négral, traces sonores faune, duo trad, solo post futur futur. Bar and catering on site. Free admission.
