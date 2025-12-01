Concert au Nom de Zeus Perros-Guirec
Concert au Nom de Zeus Perros-Guirec mardi 23 décembre 2025.
Concert au Nom de Zeus
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-23 20:00:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Concert de Blues électrique Driving Whells à Nom de Zeus ! .
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70
L’événement Concert au Nom de Zeus Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec