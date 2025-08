Concert au Nomad Bar DJ Lapesh Dujoor Brommat

Concert au Nomad Bar DJ Lapesh Dujoor Brommat mercredi 13 août 2025.

Montagne de Pleau Brommat Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Jeudi 2025-08-13

fin : 2025-08-14

2025-08-13

Lapesh Dujoor, DJ voyageur pose ses valises et platines au Nomad pour 2 soirées Selecta.

Membre des collectifs parisiens @loftbabies et @laseinebalearique, c’est l’éclectisme, la joie et surprise qui animent ses sets.

Restauration possible sur place, sur réservation au 06 83 32 47 15. .

Montagne de Pleau Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 83 32 47 15

English :

Travelling DJ Lapesh Dujoor puts down his suitcases and turntables at Nomad for 2 Selecta evenings.

A member of the Parisian collectives @loftbabies and @laseinebalearique, his sets are full of eclecticism, joy and surprise.

German :

Lapesh Dujoor, ein reisender DJ, stellt seine Koffer und Plattenspieler für zwei Selecta-Abende im Nomad auf.

Als Mitglied der Pariser Kollektive @loftbabies und @laseinebalearique sind seine Sets von Eklektizismus, Freude und Überraschungen geprägt.

Italiano :

Il DJ itinerante Lapesh Dujoor posa le valigie e i giradischi al Nomad per 2 serate Selecta.

Membro dei collettivi parigini @loftbabies e @laseinebalearique, i suoi set sono pieni di eclettismo, gioia e sorpresa.

Espanol :

El DJ viajero Lapesh Dujoor deja las maletas y los platos en Nomad para dos noches de Selecta.

Miembro de los colectivos parisinos @loftbabies y @laseinebalearique, sus sets están llenos de eclecticismo, alegría y sorpresa.

L’événement Concert au Nomad Bar DJ Lapesh Dujoor Brommat a été mis à jour le 2025-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)