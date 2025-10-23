Concert au Pannonica : David Munnelly et ses invités Pannonica Nantes

Gratuit : non Tarif réduit : 6 € / Plein tarif : 10 € Tout public

David Munnelly, originaire de Belmullet (comté de Mayo), a grandi dans une famille passionnée de musique où il a découvert l’accordéon et le mélodéon grâce à sa grand-mère. Après avoir joué avec des groupes renommés comme Niamh Parsons, The Chieftains et De Danann, il fonde en 1999 le David Munnelly Band, avec lequel il a tourné pendant treize ans à l’international et a enregistré plusieurs albums salués par la critique. Aujourd’hui, il multiplie les projets en Europe, notamment avec Accordion Samurai, ainsi que des collaborations variées qui reflètent la richesse de son style, vitruose et expressif.Il sera accompagné de deux invité·e·s de marque : Karine Luçon et François Luçon, deux musicien·ne·s spécialistes de la musique irlandaise, bien connu·e·s sur la scène nantaise.En partenariat avec Nantes Irish Dancing Academy. Avec le soutien du Pannonica, en complicité avec La Bouche d’Air.Après le concert, place à la convivialité : session ouverte à tous les musiciens pour prolonger la soirée.Billetterie

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/concert-david-munnelly-et-the-heart-of-irland