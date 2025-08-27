Concert au parc avec Arthur Naudin Louvigné-du-Désert
Concert au parc avec Arthur Naudin Louvigné-du-Désert dimanche 7 juin 2026.
Concert au parc avec Arthur Naudin
Parc Radiguer Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Arthur Naudin vous invite à une traversée burlesque et intimiste, guidée par sa présence énergique de crooner lunaire teinté d’humour. Accompagné de sa guitare, du pianiste Clément Jameau et de son cactus en carton, il incarne avec fougue ses chansons d’une voix sincère et expressive. .
Parc Radiguer Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 50 08
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert au parc avec Arthur Naudin Louvigné-du-Désert a été mis à jour le 2025-08-27 par OT FOUGERES