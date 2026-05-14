Concert au Petit Caboulot Le Petit Caboulot Isle-Saint-Georges
Concert au Petit Caboulot Le Petit Caboulot Isle-Saint-Georges jeudi 4 juin 2026.
Isle-Saint-Georges
Concert au Petit Caboulot
Le Petit Caboulot 12 Place de l’Église Isle-Saint-Georges Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Vivez une soirée unique alliant plaisirs gustatifs et ambiance live !
Le Petit Caboulot, ce très bon restaurant traditionnel de l’Isle-Saint-Georges (Gironde), recevra le 4
juin 2026 le talentueux duo Amanda (chant) et Dany (guitare) pour un concert qui satisfera tous les
amateurs de musique et les fins gourmets. Ne manquez pas cet événement.
Pensez à réserver votre table en terrasse ! .
Le Petit Caboulot 12 Place de l’Église Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 20 06 97 contact@lepetitcaboulot.com
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English : Concert au Petit Caboulot
L’événement Concert au Petit Caboulot Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-05-14 par Sud Bordeaux Tourisme
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