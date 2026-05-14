Concert au Petit Caboulot Le Petit Caboulot Isle-Saint-Georges

Isle-Saint-Georges

Concert au Petit Caboulot

Le Petit Caboulot 12 Place de l’Église Isle-Saint-Georges Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Vivez une soirée unique alliant plaisirs gustatifs et ambiance live !

Le Petit Caboulot, ce très bon restaurant traditionnel de l’Isle-Saint-Georges (Gironde), recevra le 4

juin 2026 le talentueux duo Amanda (chant) et Dany (guitare) pour un concert qui satisfera tous les

amateurs de musique et les fins gourmets. Ne manquez pas cet événement.

Pensez à réserver votre table en terrasse ! .

Le Petit Caboulot 12 Place de l’Église Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 20 06 97 contact@lepetitcaboulot.com

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English : Concert au Petit Caboulot

L’événement Concert au Petit Caboulot Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-05-14 par Sud Bordeaux Tourisme