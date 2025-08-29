Concert au Petit Châtel Ervy-le-Châtel

34 Place Saint-Nicolas Ervy-le-Châtel Aube

Vendredi 29 août ERVY-LE-CHATEL Concert au Petit Châtel. A partir de 19h.

Le Petit Châtel accueille le groupe Bizon Blood, un groupe belge, pour un concert de blues !

Tarif 10 € l’entrée / Restauration sur place

Informations +33 (0)6 26 96 11 64 10  .

