Concert au Petit Châtel Ervy-le-Châtel

34 Place Saint-Nicolas Ervy-le-Châtel Aube
Tarif : – – Eur
Tarif de base plein tarif
Vendredi 29 août ERVY-LE-CHATEL Concert au Petit Châtel. A partir de 19h.
Le Petit Châtel accueille le groupe Bizon Blood, un groupe belge, pour un concert de blues !
Tarif 10 € l’entrée / Restauration sur place
Informations +33 (0)6 26 96 11 64 10 .
34 Place Saint-Nicolas Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 6 26 96 11 64
