Concert au piano Logis grange Le Plessis-Sainte-Opportune

Concert au piano

Logis grange Château de St Léger Le Plessis-Sainte-Opportune Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Organisé par l’association Les amis de st léger , concert d’une pianiste internationale Chizuko Mages

Le récital débutera à 21h

Préludes opus 3-2 et opus 32-5 S. Rachmaninov

Scènes d’Enfants R. Schumann

Ballade n°1 opus 23 F. Chopin

Ballade n°4 opus 52 F. Chopin

Sonate n°3 opus 58 F. Chopin .

Logis grange Château de St Léger Le Plessis-Sainte-Opportune 27170 Eure Normandie +33 7 84 28 23 46 juniau@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au piano

L’événement Concert au piano Le Plessis-Sainte-Opportune a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure