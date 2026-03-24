Concert au piano Logis grange Le Plessis-Sainte-Opportune
Concert au piano Logis grange Le Plessis-Sainte-Opportune samedi 30 mai 2026.
Concert au piano
Logis grange Château de St Léger Le Plessis-Sainte-Opportune Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 21:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Organisé par l’association Les amis de st léger , concert d’une pianiste internationale Chizuko Mages
Le récital débutera à 21h
Préludes opus 3-2 et opus 32-5 S. Rachmaninov
Scènes d’Enfants R. Schumann
Ballade n°1 opus 23 F. Chopin
Ballade n°4 opus 52 F. Chopin
Sonate n°3 opus 58 F. Chopin .
Logis grange Château de St Léger Le Plessis-Sainte-Opportune 27170 Eure Normandie +33 7 84 28 23 46 juniau@hotmail.com
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English : Concert au piano
L’événement Concert au piano Le Plessis-Sainte-Opportune a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure