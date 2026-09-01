UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marciac

Concert au Pilgrim PILGRIM Pub Marciac

samedi 19 septembre 2026 · PILGRIM Pub · Marciac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
PILGRIM Pub
Adresse
MARCIAC
Ville
32230 Marciac
Département
Gers
Tarif
Gratuit

Marciac

Concert au Pilgrim

PILGRIM Pub MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Venez nous retrouver pour une belle soirée musicale avec Outlaw qui vous proposera un concert Rock, Blues et Country.

Petite restauration pendant la soirée.
  .

PILGRIM Pub MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 80 80 01 69  pilgrim.marciac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and join us for a musical evening with Outlaw, featuring a Rock, Blues and Country concert.

Light refreshments throughout the evening.

L’événement Concert au Pilgrim Marciac a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

À voir aussi à Marciac (Gers)