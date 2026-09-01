Concert au Pilgrim PILGRIM Pub Marciac
samedi 19 septembre 2026 · PILGRIM Pub · Marciac
Informations pratiques
Marciac
Concert au Pilgrim
PILGRIM Pub MARCIAC Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez nous retrouver pour une belle soirée musicale avec Outlaw qui vous proposera un concert Rock, Blues et Country.
Petite restauration pendant la soirée.
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PILGRIM Pub MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 80 80 01 69 pilgrim.marciac@gmail.com
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English :
Come and join us for a musical evening with Outlaw, featuring a Rock, Blues and Country concert.
Light refreshments throughout the evening.
L’événement Concert au Pilgrim Marciac a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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