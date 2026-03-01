Concert au Plaisantin PLAISANCE Plaisance

2026-03-13

Apéro tapas et concert avec Sic Notes .
Un duo, guitariste et chanteuse, qui se produisent régulièrement sur les communes voisines.

Ambiance garantie !
PLAISANCE Le Plaisantin Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 16 32 

English :

Aperitif tapas and concert with Sic Notes .
A guitarist and singer duo who perform regularly in neighboring towns.

Ambiance guaranteed!

