Concert au Plaisantin PLAISANCE Plaisance

PLAISANCE Le Plaisantin Plaisance Gers
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-03-13 19:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Apéro tapas et concert avec Sic Notes .
Un duo, guitariste et chanteuse, qui se produisent régulièrement sur les communes voisines.
Ambiance garantie !
PLAISANCE Le Plaisantin Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 16 32
English :
Aperitif tapas and concert with Sic Notes .
A guitarist and singer duo who perform regularly in neighboring towns.
Ambiance guaranteed!
