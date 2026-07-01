Informations pratiques

Rougnat

Concert au Plan d’eau des Vergnes

Plan d’eau Rougnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concert d’Alexius Mudde ( Blues+ Rock & Roll)

et Copperline ( Chansons à travers les décennies ]

Restauration+ Buvette

Soirée pinsa avec 2 choix Chorizo emmental ou pinsa jambon chèvre emmental et dessert 15€

Entrée gratuite

Réservation 06 75 05 59 22 .

Plan d’eau Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 05 59 22

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English : Concert au Plan d’eau des Vergnes

L’événement Concert au Plan d’eau des Vergnes Rougnat a été mis à jour le 2026-07-09 par Marche et Combraille en Aquitaine