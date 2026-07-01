Concert au Plan d’eau des Vergnes Rougnat
samedi 18 juillet 2026 · Rougnat
Informations pratiques
Rougnat
Concert au Plan d’eau des Vergnes
Plan d’eau Rougnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concert d’Alexius Mudde ( Blues+ Rock & Roll)
et Copperline ( Chansons à travers les décennies ]
Restauration+ Buvette
Soirée pinsa avec 2 choix Chorizo emmental ou pinsa jambon chèvre emmental et dessert 15€
Entrée gratuite
Réservation 06 75 05 59 22 .
Plan d’eau Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 05 59 22
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English : Concert au Plan d’eau des Vergnes
L’événement Concert au Plan d’eau des Vergnes Rougnat a été mis à jour le 2026-07-09 par Marche et Combraille en Aquitaine
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