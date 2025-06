Concert au Presbytère de Montfaucon Rue Barthélémy Montfaucon 6 août 2025 20:00

L’association des pierres en héritage vous propose un concert dans son jardin, découvrez Shamade Swing Trio

Concert dans le jardin du presbytère, repli dans l’église en cas de mauvais temps. Buvette à partir de 20h, concert à 21h. .

Rue Barthélémy Jardin du presbytère

Montfaucon 46240 Lot Occitanie

English :

The association des pierres en héritage invites you to a concert in its garden: discover Shamade Swing Trio

German :

Der Verein « Les pierres en héritage » bietet Ihnen ein Konzert in seinem Garten an. Entdecken Sie Shamade Swing Trio

Italiano :

L’Association des pierres en héritage propone un concerto nel suo giardino con lo Shamade Swing Trio

Espanol :

La Association des pierres en héritage ofrece un concierto en su jardín, con la actuación del Shamade Swing Trio

