Concert au profit d’Amnesty International Salle du Grès Martigues

Concert au profit d’Amnesty International Salle du Grès Martigues samedi 4 octobre 2025.

Concert au profit d’Amnesty International

Samedi 4 octobre 2025 de 19h à 0h. Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04 00:00:00

2025-10-04

Deux groupes de musique pop/rock se produiront à la salle du Grès de Martigues pour un grand concert caritatif.

– Repris de justesse Pour de beaux moments d’énergie et de partage … aux sons de Pink Floyd, ACDC, The Rolling Stones, ou encore Muse, Téléphone, Noir Désir et bien d’autres …

– Stone coyote Rock et hard-rock des années 1970 à 1990.





Concert au bénéfice du groupe local d’Amnesty International pour les soutenir dans leur action de défense des droits Humains pour montrer leur attachement au respect des droits fondamentaux de la Déclaration Universel des Droits de l’Homme (Humains) DUDH 1948 .

Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur martigues@amnestyfrance.fr

English :

Two pop/rock music groups will perform at the Grès hall in Martigues for a major charity concert.

German :

Zwei Pop-/Rockmusikgruppen werden im Grès-Saal in Martigues bei einem großen Benefizkonzert auftreten.

Italiano :

Due gruppi pop/rock si esibiranno alla Salle du Grès di Martigues per un importante concerto di beneficenza.

Espanol :

Dos grupos de música pop/rock actuarán en la sala Grès de Martigues en un gran concierto benéfico.

