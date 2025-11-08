Concert au profit de Drôme Liban le village Génissieux
Concert au profit de Drôme Liban le village Génissieux samedi 8 novembre 2025.
Concert au profit de Drôme Liban
le village Eglise Génissieux Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Organisé par l’association Kevin’s de Peyrins au profit de l’association Drôme Liban en faveur des enfants et jeunes du Liban.
Concert suivi d’un apéritif salle St Pierre
.
le village Eglise Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
English :
Organized by Kevin’s association of Peyrins to benefit the Drôme Liban association for children and young people in Lebanon.
Concert followed by an aperitif in Salle St Pierre
German :
Organisiert vom Verein Kevin’s de Peyrins zugunsten des Vereins Drôme Liban zugunsten von Kindern und Jugendlichen im Libanon.
Konzert mit anschließendem Aperitif Salle St Pierre
Italiano :
Organizzato dall’associazione Kevin’s di Peyrins a favore dell’associazione Drôme Liban per i bambini e i giovani del Libano.
Concerto seguito da un aperitivo nella Salle St Pierre
Espanol :
Organizado por la asociación Kevin’s de Peyrins en beneficio de la asociación Drôme Liban para los niños y jóvenes del Líbano.
Concierto seguido de un aperitivo en la sala St Pierre
L’événement Concert au profit de Drôme Liban Génissieux a été mis à jour le 2025-10-18 par Valence Romans Tourisme