Concert au profit de la Croix Rouge Salle des fêtes Verteuil-sur-Charente
Concert au profit de la Croix Rouge Salle des fêtes Verteuil-sur-Charente dimanche 7 décembre 2025.
Concert au profit de la Croix Rouge
Salle des fêtes Rue des halles Verteuil-sur-Charente Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Boisson et pâtisserie comprise
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
.
Salle des fêtes Rue des halles Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 06 49 92
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert au profit de la Croix Rouge Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente