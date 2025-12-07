Concert au profit de la Croix Rouge Salle des fêtes Verteuil-sur-Charente

Concert au profit de la Croix Rouge

Salle des fêtes Rue des halles Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Boisson et pâtisserie comprise

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

.

Salle des fêtes Rue des halles Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 06 49 92

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert au profit de la Croix Rouge Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente