Concert au profit de la Croix Rouge Salle des fêtes Verteuil-sur-Charente dimanche 7 décembre 2025.

Salle des fêtes Rue des halles Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Boisson et pâtisserie comprise

Début : 2025-12-07
Salle des fêtes Rue des halles Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 06 49 92 

