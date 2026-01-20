Concert au profit de la lutte contre la maladie de Parkinson l’Atelier Médiathèque Plouescat

Concert au profit de la lutte contre la maladie de Parkinson

l’Atelier Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:30:00

fin : 2026-02-01 17:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Les chorales Chante la vie de Plouescat, les Zélés du vocal de Plouvorn et les Voix du Four de Porspoder ont la joie de se réunir pour chanter au profit du comité local de France Parkinson.

Nous vous attendons nombreux pour aider les malades et leurs proches. .

