Concert au profit de la lutte contre le cancer salle La Pléiade Étaules
vendredi 9 octobre 2026 · salle La Pléiade · Étaules
Informations pratiques
Étaules
Concert au profit de la lutte contre le cancer
salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 00:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Concert du chanteur Yvan PETROW et ses amies Karine et Louise
Tous les dons seront reversés au profit de la lutte contre le cancer
.
salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 09 93 54
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English :
Concert featuring singer Yvan PETROW and his friends Karine and Louise
All donations will be donated to support the fight against cancer
L’événement Concert au profit de la lutte contre le cancer Étaules a été mis à jour le 2026-09-08 par Mairie d’Etaules
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