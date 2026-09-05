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AGENDA · Étaules

Concert au profit de la lutte contre le cancer salle La Pléiade Étaules

vendredi 9 octobre 2026 · salle La Pléiade · Étaules

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
salle La Pléiade
Adresse
35 chemin de Sable
Ville
17750 Étaules
Département
Charente-Maritime
Tarif

Étaules

Concert au profit de la lutte contre le cancer

salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 00:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Concert du chanteur Yvan PETROW et ses amies Karine et Louise
Tous les dons seront reversés au profit de la lutte contre le cancer
  .

salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 09 93 54 

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English :

Concert featuring singer Yvan PETROW and his friends Karine and Louise
All donations will be donated to support the fight against cancer

L’événement Concert au profit de la lutte contre le cancer Étaules a été mis à jour le 2026-09-08 par Mairie d’Etaules

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