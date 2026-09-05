Concert au profit de la lutte contre le cancer salle La Pléiade Étaules

Informations pratiques

Étaules

Concert au profit de la lutte contre le cancer

salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 00:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Concert du chanteur Yvan PETROW et ses amies Karine et Louise

Tous les dons seront reversés au profit de la lutte contre le cancer

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salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 09 93 54

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English :

Concert featuring singer Yvan PETROW and his friends Karine and Louise

All donations will be donated to support the fight against cancer

L’événement Concert au profit de la lutte contre le cancer Étaules a été mis à jour le 2026-09-08 par Mairie d’Etaules