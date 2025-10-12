Concert au profit de la recherche contre le cancer du sein Espace Evasion Montgermont

Concert au profit de la recherche contre le cancer du sein Espace Evasion Montgermont Dimanche 12 octobre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée sans réservation – Prix libre

Plus de vingt violoncellistes sur la scène d’Espace Évasion

Cellimax & Celleizh s’engagent pour la prévention ! Nous aurons le plaisir de jouer à Montgermont le 12 octobre prochain. Tous les bénéfices de ce concert seront reversés au comité 35 de la Ligue contre le cancer.

Espace Evasion rue des Courtines 35760 Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine