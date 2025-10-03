Concert au profit de la restauration de la Synagogue Place du Marché au poisson Toul

Concert au profit de la restauration de la Synagogue Place du Marché au poisson Toul vendredi 3 octobre 2025.

Concert au profit de la restauration de la Synagogue

Place du Marché au poisson Collégiale Saint-Gengoult de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

L’Association de Sauvegarde de la Synagogue de Toul a le plaisir de vous inviter au concert donné au profit de la restauration de la synagogue dans la collégiale Saint-Gengoult de Toul.

À l’issue du concert, un pot amical avec les musiciens sera proposé dans le cloître de la collégiale.

Aurélien Fort Pederzoli au violon-alto, et Pallavi Mahidhara au piano.

Oeuvres de Marin Marais, Robert Casadesus, Wolfgang Amadeus Mozart, Darius Milhaud, Cesar Franck

L’entrée se fera par le cloître, place du marché au poissonTout public

Place du Marché au poisson Collégiale Saint-Gengoult de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 43 42 48 asso.syntoul@gmail.com

English :

The Association de Sauvegarde de la Synagogue de Toul is pleased to invite you to a concert in aid of the restoration of the synagogue in Toul’s Collegiale Saint-Gengoult.

After the concert, a friendly drink with the musicians will be offered in the cloister of the collegiate church.

Aurélien Fort Pederzoli on violin/viola, and Pallavi Mahidhara on piano.

Works by Marin Marais, Robert Casadesus, Wolfgang Amadeus Mozart, Darius Milhaud, Cesar Franck

Entrance via the cloister, place du marché au poisson

German :

Die Association de Sauvegarde de la Synagogue de Toul freut sich, Sie zum Konzert zugunsten der Restaurierung der Synagoge in der Stiftskirche Saint-Gengoult in Toul einzuladen.

Im Anschluss an das Konzert wird im Kreuzgang der Stiftskirche ein Umtrunk mit den Musikern angeboten.

Aurélien Fort Pederzoli an der Violine/Viola und Pallavi Mahidhara am Klavier.

Werke von Marin Marais, Robert Casadesus, Wolfgang Amadeus Mozart, Darius Milhaud, Cesar Franck

Der Eingang erfolgt durch den Kreuzgang, Place du marché au poisson

Italiano :

L’Association de Sauvegarde de la Synagogue de Toul è lieta di invitarvi a un concerto a favore del restauro della sinagoga nella collegiata di Saint-Gengoult a Toul.

Dopo il concerto, nel chiostro della collegiata sarà servito un aperitivo in compagnia dei musicisti.

Aurélien Fort Pederzoli al violino e alla viola e Pallavi Mahidhara al pianoforte.

Opere di Marin Marais, Robert Casadesus, Wolfgang Amadeus Mozart, Darius Milhaud e Cesar Franck

Ingresso dal chiostro, place du marché au poisson

Espanol :

La Association de Sauvegarde de la Synagogue de Toul tiene el placer de invitarle a un concierto en beneficio de la restauración de la sinagoga de la colegiata de Saint-Gengoult de Toul.

Tras el concierto, se servirá una copa amistosa con los músicos en el claustro de la colegiata.

Aurélien Fort Pederzoli al violín y la viola, y Pallavi Mahidhara al piano.

Obras de Marin Marais, Robert Casadesus, Wolfgang Amadeus Mozart, Darius Milhaud y Cesar Franck

Entrada por el claustro, place du marché au poisson

