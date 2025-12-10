Concert au profit de la SNSM de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer

Concert au profit de la SNSM de Camaret-sur-Mer

À l’occasion de ce concert, le Choeur du Kador, dirigé par Christel Barbey, invite la Chorale Choeur à coeur de Moëlan-sur-Mer dirigée par Marie-Pierre Bonthonnou.

Cette chorale conviviale et bienveillante de l’Amicale Laïque existe depuis les années 70 et compte, selon les années, entre 30 et 60 choristes.

Sur l’ensemble des 2 répertoires, vous aurez l’occasion de découvrir des chants à 3 et 4 voix mixtes de différentes esthétiques classique, traditionnelle et contemporaine, le plus souvent en français.

Les 80 choristes s’uniront lors du final pour 2 chants communs dont Courage de Alain Baillet, véritable hymne de la SNSM.

Église Saint-Rémi

Tout public

1 h 30

Libre participation

choeurkador@gmail.com

06 84 55 00 05 .

Place Saint-Rémy Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 84 55 00 05

