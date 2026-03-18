Concert au profit de Vaincre la mucoviscidose Place Gisèle Halimi Nérac

Concert au profit de Vaincre la mucoviscidose

Place Gisèle Halimi Espace d’Albret Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Concert solidaire à Nérac Just Breathe sur scène pour une belle cause.

Rendez-vous vendredi 27 mars à 20h30 à l’Espace d’Albret pour une soirée musicale pleine d’émotion et de solidarité. Le groupe Just Breathe se produira en concert au profit de l’association R’esp’air, engagée dans la lutte contre la mucoviscidose.

Venez partager un moment de musique, de générosité et de soutien autour de cette cause qui nous concerne tous.

Chaque présence compte pour faire avancer la recherche et accompagner les malades.

Seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour cette soirée engagée et pleine de souffle! .

Place Gisèle Halimi Espace d’Albret Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 23 95 48

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English : Concert au profit de Vaincre la mucoviscidose

L’événement Concert au profit de Vaincre la mucoviscidose Nérac a été mis à jour le 2026-03-14 par OT de l’Albret