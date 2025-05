Concert au profit des animaux du refuge de l’Angoumois – Église Saint-Amant-de-Boixe, 25 mai 2025 16:00, Saint-Amant-de-Boixe.

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

au profit du refuge de l’angoumois.

Début : 2025-05-25 16:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

Concert mené par le quatuor à cordes Quart’Elles, (Anne Ledroit violon, Laura Springham Violon, Eve Moreno), au profit du refuge de l’angoumois.

Église 8 Place de l’Abbaye

Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 42 77 51

English :

Concert by the Quart?Elles string quartet (Anne Ledroit violin, Laura Springham violin, Eve Moreno), to benefit the Angoumois refuge.

German :

Konzert unter der Leitung des Streichquartetts Quart?Elles, (Anne Ledroit Violine, Laura Springham Violine, Eve Moreno), zugunsten des Tierheims von Angoumois.

Italiano :

Concerto del quartetto d’archi Quart?Elles (Anne Ledroit violino, Laura Springham violino, Eve Moreno), a favore del rifugio Angoumois.

Espanol :

Concierto del cuarteto de cuerda Quart’Elles (Anne Ledroit violín, Laura Springham violín, Eve Moreno), a beneficio del refugio de Angoumois.

