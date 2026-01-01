Concert au profit des enfants Ukrainiens salle Kejadenn Logonna-Daoulas
Concert au profit des enfants Ukrainiens salle Kejadenn Logonna-Daoulas dimanche 25 janvier 2026.
Concert au profit des enfants Ukrainiens
salle Kejadenn 21 Rue ar Mor Logonna-Daoulas Finistère
2026-01-25 15:00:00
2026-01-25 18:00:00
2026-01-25
En soutien aux enfants Ukrainiens concert avec des sonorités Bretonnes, celtiques, Ukrainiennes et Françaises.
Venez écouter Le trio Landernéen Huit De Coeur qui propose un spectacle uniquement dédié à des chansons d’amour Francaises.
Venez danser avec le Groupe Tri-Zen, musique Bretonne et celtique à danser, et découvrez la compagnie Tanok de danseuses Ukrainiennes qui vous invitera à quelques pas de danse.
– Vente de gâteaux et boissons sur place. .
salle Kejadenn 21 Rue ar Mor Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 7 55 23 09 20
