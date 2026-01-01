Concert au profit des enfants Ukrainiens salle Kejadenn Logonna-Daoulas

Concert au profit des enfants Ukrainiens

salle Kejadenn 21 Rue ar Mor Logonna-Daoulas Finistère

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

En soutien aux enfants Ukrainiens concert avec des sonorités Bretonnes, celtiques, Ukrainiennes et Françaises.

Venez écouter Le trio Landernéen Huit De Coeur qui propose un spectacle uniquement dédié à des chansons d’amour Francaises.

Venez danser avec le Groupe Tri-Zen, musique Bretonne et celtique à danser, et découvrez la compagnie Tanok de danseuses Ukrainiennes qui vous invitera à quelques pas de danse.

– Vente de gâteaux et boissons sur place. .

