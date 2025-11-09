Concert au profit des Restos du Cœur Théâtre municipal d’Autun Autun

Concert au profit des Restos du Cœur

Théâtre municipal d’Autun Place du Champ de Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Un Concert est organisé au profit des restaurants du cœur de Saône-et-Loire, au théâtre municipal d’Autun.

En première partie, participation de la chorale l’Aubade et de la Petite Cantate.

En deuxième partie partie, participation des Trimandeurs chantent Graeme Allwright. .

Théâtre municipal d’Autun Place du Champ de Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 60 48 49 peter.baudry@wanadoo.fr

English : Concert au profit des Restos du Cœur

German : Concert au profit des Restos du Cœur

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert au profit des Restos du Cœur Autun a été mis à jour le 2025-10-29 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II