Concert au profit des Restos du Cœur Théâtre municipal d’Autun Autun

Théâtre municipal d’Autun Place du Champ de Mars Autun Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-09 17:00:00
Un Concert est organisé au profit des restaurants du cœur de Saône-et-Loire, au théâtre municipal d’Autun.
En première partie, participation de la chorale l’Aubade et de la Petite Cantate.
En deuxième partie partie, participation des Trimandeurs chantent Graeme Allwright. .
Théâtre municipal d’Autun Place du Champ de Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 60 48 49 peter.baudry@wanadoo.fr
